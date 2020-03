Curtea de Apel Bucureşti ar putea lua o decizie în cazul contestaţiei depuse de Sorina Pintea la arestarea preventivă

23:20

Premierul interimar Ludovic Orban, preşedinte al PNL, a declarat joi seară, într-o emisiune televizată, că premierul desemnat Florin Cîţu este un om apreciat, care dă un semnal de stabilitate pentru investitori, pieţe, sistemul financiar şi economic."Nu întâmplător nominalizarea este ministrul Finanţelor, care a avut în trei luni jumătate rezultate certe, evidente: o rectificare bugetară, Legea bugetului de stat, în nişte condiţii extrem de dificile (...) Deci, a fost o decizie care a ţinut cont de o conjunctură, pentru a da un semnal foarte clar că propunerea de premier este ministrul finanţelor, care este un om care este apreciat, un om care dă un semnal clar de stabilitate pentru investitori, pentru pieţe, pentru tot ce înseamnă sistemul financiar bancar, pentru zona de instituţii, bursă şi alte instituţii, astfel încât să dăm un semnal clar de stabilitate şi de menţinerea orientării în materie de politici economice", a declarat Ludovic Orban, la România TV.Acesta a mai spus că decizia nominalizării lui Florin Cîţu pentru funcţia de premier a fost luată de comun acord cu preşedintele Klaus Iohannis."Vă daţi seama că toate deciziile importante le iau în consultare cu preşedintele României. (...) Am convenit de comun acord că e cea mai bună soluţie. V-am zis, în general toate deciziile importante se iau în baza unui dialog, a unei analize şi a unei consultări (...) Decizia este a preşedintelui (...) Deci, este o decizie pe care am susţinut-o, cu care am fost de acord şi pe care am considerat-o o decizie bună", a mai spus Ludovic Orban.De asemenea, Orban a fost întrebat dacă premierul desemnat Cîţu i-a propus funcţia de vicepremier în cabinetul său, el răspunzând că nu a primit o astfel de propunere şi a adăugat că "preşedintele PNL nu poate fi decât prim-ministru"Premierul în exerciţiu a ţinut să puncteze că nu s-a retras din fruntea guvernului, ci şi-a "depus mandatul", deoarece decizia Curţii Constituţionale era neclară, dar şi pentru că PSD a "boicotat" procedura de învestire."Nu m-am retras (...) Mi-am depus mandatul pe care l-am primit pentru că decizia Curţii Constituţionale era foarte neclară, pentru că a aştepta o lungă perioadă de timp până la motivarea deciziei şi a vedea mai clar în acea decizie surprinzătoare pentru aproape toată lumea, (...) de asemenea, pentru că PSD a boicotat procedura de învestire. Există un termen prevăzut în regulamentul Camerelor reunite de 15 zile în care trebuie realizată şedinţa în plen şi pentru că am considerat că este mai bine aşa pentru derularea procedurii în condiţii constituţionale", a spus Ludovic Orban, care a punctat că şi această decizie a fost convenită împreună cu preşedintele Iohannis.Întrebat despre anunţul făcut joi de liderul Pro România, Victor Ponta, referitor la fapul că dacă liberalii vor vota la vedere guvernul Cîţu, atunci vor avea şi voturile de la Pro România, Ludovic Orban a afirmat că declaraţiile lui Ponta "diferă de la o zi la alta". "Am avut discuţii cu domnul Ponta, aţi văzut declaraţiile domnului Ponta. Declaraţiile domnului Ponta sunt foarte diferite de la o zi la alta, uneori şi de la oră la alta. Cred că până la urmă ei hotărăsc cum se poziţionează faţă de acest guvern şi poziţionarea lor faţă de acest guvern nu cred că trebuie să se realizeze în funcţie de ce face PNL", a mai menţionat liderul PNL. AGERPRES / (A - autor: Oana Mălina Negrea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Alexandru Cojocaru)