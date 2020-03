Medicii chinezi au descoperit un tratament eficient pentru coronavirus. Se găsește în toate farmaciile

11:10

HOROSCOP. Iata horoscopul pentru weekendul 6-8 martie 2020 sub Luna in Leu. Weekendul se anunta fierbinte si surprinzator: Venus este in conjunctie cu electrizantul Uranus in Taur, deci lucrurile se vor infierbanta pe frontul romantismului. Dragoste la prima vedere? Este timpul sa reconsideri tot ce iei de buna si sa visezi vise proaspete.