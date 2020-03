Prahova: Copil înjunghiat mortal de un tânăr de 19 ani, pe fondul consumului de alcool

08:20

Luna martie aduce o nouă premieră în Sala Mare, la Opera Comică pentru Copii (OCC). Opera "Cenuşăreasa" este adaptată şi pusă în scenă de regizorul Cristian Mihăilescu, autorul celor mai de succes spectacole ale Operei Comice pentru Copii, potrivit unui comunicat al OCC.Vineri, 6 martie, de la ora 18.30, publicul este aşteptat la avanpremieră, iar la premieră, sâmbătă, 7 martie, de la ora 17.00, şi duminică, 8 martie, de la ora 11.00."Cenuşăreasa" ("La Cenerentola") este o operă comică în două acte, compusă de Gioachino Rossini, după un libret de Jacopo Ferreti, inspirată din binecunoscutul basm al scriitorului american Charles Seddon Evans."M-am gândit mult cum să abordez din punct de vedere regizoral 'Cenuşăreasa'. Aveam câteva posibilităţi. Întâi să o trimit la epoca ei, să respecte epoca întru totul. Apoi s-o aduc în epoca noastră şi s-o îmbrac în blugi şi cu lanţuri, cu tatuaje. A treia variantă, cea pentru care am optat, a fost s-o transpun în lumea desenelor animate. Copiii, tinerii, noi toţi suntem fascinaţi de desenele animate. În această lume totul e posibil, acesta este farmecul lor. M-am ancorat în această zonă a desenului animat, a benzilor desenate, dar nu am folosit citate, n-am calchiat, n-am copiat, ci doar am făcut anumite aluzii la lucruri pe care copiii le vor recunoaşte", spune regizorul Cristian Mihăilescu (www.operacomica.ro).Spectacolul are programate încă 4 reprezentaţii în luna martie.Biletele pentru toate spectacolele Operei Comice pentru Copii sunt disponibile în reţeaua bilete.ro şi la casa de bilete a instituţiei.Opera Comică pentru Copii este o instituţie publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii încearcă să-i apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole de calitate, cât şi prin diverse proiecte conexe, face cunoscut OCC.* În weekendul 6-8 martie, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L.Caragiale" Bucureşti organizează, la aniversarea a 70 de ani, evenimentul "Uşi deschise", dedicat tinerilor curioşi, creativi şi pasionaţi de artă, potrivit unui comunicat al UNATC."Într-o lume în care clişeele au obosit, vă invităm să privim spre viitor, participând cu încredere şi curaj la workshopurile şi cursurile deschise de actorie, păpuşi-marionete, regie teatru, coregrafie, scenografie, teatrologie (management cultural, jurnalism teatral), pedagogie teatrală, regie şi imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, producţie de film, film de animaţie", se arată în comunicat.În fiecare seară, studenţii actori vor prezenta spectacole de absolvire: "Visul unei nopţi de vară" de William Shakespeare, "Fluturii sunt liberi" de Leonard Gershe, "Audiţia" de Alexandr Galin şi musicalul "Nine", adaptare scenică după scenariul lui Michael Tolkin şi Anthony Minghella.* Duminică, 8 martie, de Ziua internaţională a femeii, Primăria Municipiului Bucureşti prin Casa Artelor "Dinu Lipatti", în colaborare cu Radio România şi Editura Casa Radio, prezintă un eveniment muzical de excepţie, lansarea Albumului "Ilinca Dumitrescu - Recital de pian", apărut în colecţia "Maestro" a Editurii Casa Radio, urmată de un recital extraordinar, potrivit unui comunicat al PMB - Casa Artelor "Dinu Lipatti". Violoncelistul Andrei Cavas şi actriţa Irina Movilă susţin un recital extraordinar de poezie şi muzică intitulat "Rime şi acorduri îndrăgostite", la Casa Artelor ”Dinu Lipatti”, Bucureşti, februarie 2019.Foto (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTOSeara dedicată de Casa Artelor "Dinu Lipatti" excelenţei feminine în Artă va începe de la ora 19.00, în Curtea cu balansoare şi în Saloanele Casei Lipatti, unde este deschisă expoziţia specială intitulată "Femei celebre din muzica clasică românească", alături de expoziţiile permanente "Dinu Lipatti - viaţa şi opera", "Familia Lipatti şi prietenii".În Salonul de Muzică vor fi proiectate filmări din arhiva personală a pianistei Ilinca Dumitrescu, vor avea loc evocări ale personalităţii şi carierei acesteia susţinute de invitaţii speciali.Evenimentul va continua cu recitalul extraordinar susţinut de Ilinca Dumitrescu, în program fiind incluse compoziţii romantice dedicate primăverii, într-un recital de virtuozitate în care se vor regăsi compozitori îndrăgiţi: Schumann, Chopin, Ceaikovski, Skriabin, Lipatti, Grieg, Rahmaninov şi alte bijuterii muzicale.La finalul recitalului, protagonista serii va acorda autografe pe albumul lansat.Nume de marcă al artei interpretative româneşti, personalitate artistică de anvergură internaţională, pianista Ilinca Dumitrescu a concertat în oraşe de pe 5 continente, 46 de ţări, 39 de capitale ale lumii, în importante săli de concerte, activitatea sa cuprinzând domenii variate.În anul 1980 a devenit solistă concertistă de stat. A obţinut titlul de Doctor la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti cu calificativul maxim Summa cum Laude, a predat cursuri de măiestrie în Cehia, SUA, Brazilia, India, China, Vietnam, Japonia, Malaysia, Peru, iar între anii 1994-2006 a fost director al Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti.Pianista Ilinca Dumitrescu este deţinătoarea unui număr impresionant de premii naţionale şi internaţionale, printre care "Premiul Academiei Române" (1995), "Commendatore dell'Ordine della Stella della Solidariete Italiana" (2005), acordat de preşedintele Republicii Italiene, şi "Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres" (2012), primit din partea Guvernului francez.Conceptul evenimentului aparţine pianistei şi regizoarei Alice Barb, directorul fondator al Casei Artelor "Dinu Lipatti".Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.