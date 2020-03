Ce au ajuns să facă acum băieții deștepți, care au reușit să câștige al 5-lea sezon Românii au Talent, transmis de Pro TV

08:00

Astăzi va fi judecată, la Curtea de Apel București, contestația depusă de Sorina Pintea, fostul ministru al Sănătății. Sorina Pintea contestă arestul preventiv, iar astăzi va afla dacă judecătorii îi vor da sau nu dreptate. Starea de sănătatea a Sorinei Pintea ridică numeroase semne de întrebare și a dat naștere unor discuții aprinse în spațiul […] The post Zi decisivă pentru Sorina Pintea. Astăzi află dacă scapă sau nu de Arestul Central appeared first on Cancan.ro.