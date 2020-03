LIGA 2, etapa #24 // liveSCORE de la 17:30 CS Mioveni - Gloria Buzău » Programul complet, clasamentul actualizat + cote

16:10

BMW, al doilea producător auto german de pe piață, e în curs să facă o schimbare istorică: își schimbă logo-ul pentru prima oară în ultimii 20 de ani.Compania nemțească a renunțat la efectul tridimensional existent până acum, întorcându-se la aspectul plat pe care-l lansase în 1963. Precedentul logo fusese inaugurat în 1997, notează Mediafax. BMW’s new logo - might take some getting used to.. pic.twitter. ...