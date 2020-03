Sibiu: Avalanşele produse vineri în munţii Făgăraş, cauzate de prezenţa omului şi căldura soarelui

17:30

Antrenorul echipei de fotbal CSM Poli Iaşi, Mircea Rednic, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că partida cu Dinamo, din etapa a 2-a a play-out-ului Ligii I, va fi mult mai dificilă decât cea cu Universitatea Craiova, câştigată cu 3-2, în sferturile de finală ale Cupei României."Trebuie să rămânem modeşti după meciul din Cupă. Acum urmează o partidă de campionat şi trebuie să o jucăm cu inteligenţă. Jucătorii trebuie să înţeleagă faptul că meciul cu Dinamo e mult mai greu decât cel cu Craiova. Obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare. Suntem pe un loc care nu e liniştitor şi nu avem voie să facem paşi greşiţi". a spus el.Tehnicianul susţine că întâlnirea cu Dinamo, formaţie pe care a condus-o până în vara anului trecut, nu este una specială pentru el. "Nu e un meci special pentru mine. E un meci special pentru Poli Iaşi. Noi trebuie să câştigăm cele trei puncte. Dinamo are potenţial, are jucători buni, cu unii dintre ei am lucrat, îi cunosc. Mâine vom analiza jocul lor cu FCSB. Sunt profesionist, sunt antrenor, nu am timp să mă gândesc ce mi s-a întâmplat mie (n.r. - la Dinamo). Eu fac parte din istoria clubului Dinamo, cu părţi bune şi rele. Ultimul campionat l-au câştigat cu mine antrenor, am revenit acolo, am ajutat cât am putut. Dar nu am intrat în proiectul lor şi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ei trebuie să regrete, nu eu. Dacă aş juca eu, nu ar fi nicio problemă pentru mine... eu încerc să le transmit jucătorilor dorinţa de a câştiga mâine", a afirmat el."La Dinamo am prieteni mulţi... în club, nu. Nici nu-mi doresc să am dintre cei care lucrează acum la club. Din moment ce nu au fost alături de mine, chiar nu mă interesează. Bine, sunt fetele de la contabilitate, cărora nu am ce să le reproşez, dar ceilalţi... Important e că pe mine mă iubesc şi mă respectă suporterii. Asta e tot ce contează. La Iaşi avem pe siglă doi cai... nu mor caii când vor câinii... se potriveşte. Glumesc, e sport, noi avem obiectivele noastre, nu vreau să mai fac declaraţii pentru că nu îşi au rostul. Important e ca băieţii să se exprime bine la meciul de mâine", a adăugat Rednic.Antrenorul este de părere că finala Cupei României nu ar trebui să se dispute la Craiova având în vedere că formaţia olteană nu se mai află în competiţie. "Ca un sfat de la un om de fotbal cu multă experienţă, nu cred că e indicat să se joace finala la Craiova. Să spunem că vor ajunge în finală Dinamo cu FCSB... sunt sigur că vor fi probleme mari şi trebuie evitat. Dacă era Craiova în semifinale se putea organiza acolo, dar nu decid eu. Este doar o părere. Dacă joacă Iaşi în finală trebuie să se gândească şi la noi, că până la Craiova avem avion, apoi drum... Aşa, până la Bucureşti ajungem repede. Sau Ploieşti, că e aproape. Sau, de ce nu, la Iaşi, că s-a mai jucat aici o finală între FC Vaslui şi CFR Cluj (n.r. - în 2010)", a precizat Mircea Rednic.Echipa de fotbal CSM Poli Iaşi întâlneşte, sâmbătă, de la ora 21:00, pe teren propriu, formaţia FC Dinamo, într-o partidă contând pentru etapa a 2-a a play-out-ului Ligii I.AGERPRES (V-autor: Marius Ţone, editor: Adrian Drăguţ, editor online: Andreea Lăzăroiu)