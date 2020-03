Eusebio, perla neagră

14:30

The Motans (Denis Roabeș), artist Global Records, lansează piesa „Întâmplător", melodie emoționantă care vorbește despre iubire, dor și despărțire. Versurile sunt pline de sensibilitate, în registrul cu care artistul și-a obișnuit deja fanii: „M-ai omorât […]