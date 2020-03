Coronavirus: Bilanţul morţilor a crescut la 197 în Italia, cu 49 de decese într-o singură zi

20:30

Antrenorul echipei Chindia Târgovişte, Viorel Moldovan, spune că partida cu Sepsi Sf. Gheorghe, de duminică, din etapa a 2-a a play-out-ului Ligii I de fotbal, va fi una dificilă şi complicată pentru elevii săi, care vin după o înfrângere cu Hermannstadt, însă obiectivul este obţinerea unui rezultat pozitiv.''Ne aşteaptă un meci complicat, dificil, dar niciun meci nu este uşor. Venim după o înfrângere la Hermannstadt în prima etapă a play-out-ului şi un joc foarte slab făcut de noi. Am speranţe şi încredere însă că după astfel de meciuri nereuşite mai tot timpul am avut reacţii pozitive şi am făcut partide foarte bune, deci am încredere că vom reuşi să câştigăm primul meci al nostru în acest play-out'', a spus Moldovan, într-o conferinţă de presă.El a arătat că Sepsi este o echipă foarte bună, cu o dinamică de joc interesantă, agresivă, şi cu un antrenor care implementează acest tipic, de a transmite jucătorilor agresivitatea.''I-am urmărit în Cupă la Ploieşti. Au un fotbal de calitate, dar noi suntem pregătiţi, chiar dacă vom juca împotriva unui adversar foarte bun, am încredere că vom avea o altă faţă în acest joc. La Hermannstadt prestaţia jucătorilor m-a surprins neplăcut. Nu vreau ca jucătorii mei să aibă presiunea rezultatului în spate, să joace cu presiunea retrogradării. Trebuie să joci cu demnitate, să intri decis pe teren, să ai atitudine. Când pierzi cu demnitate e altceva, când pierzi cu onoare e altceva. Am avut fluctuaţii greu de înţeles şi pentru mine. Important este să ne batem până la capăt, să fim consecvenţi, perseverenţi, să lăsăm la o parte problema retrogradării. Nu se termină viaţa aici. Eu nu sunt resemnat deloc, mă voi bate până la capăt, astfel trebuie să facă şi băieţii mei. Noi nu avem individualităţi, trebuie să ne bazăm pe un joc colectiv. Echipa are nevoie de susţinere, de încurajare, băieţii sunt muncitori, totul depinde de noi. Le-am spus după meciul de la Sibiu că am fost execrabili ca exprimare pe teren, dar să uităm cât mai repede şi să o luăm de la capăt'', a afirmat tehnicianul.În opinia sa, play-out-ul va fi foarte echilibrat şi nicio formaţie nu se poate considera salvată de grijile retrogradării. ''Cred că orice echipă ar putea retrograda. Este foarte strâns campionatul, se va juca până în ultima etapă'', a punctat Moldovan.Răspunzând unei întrebări, el a menţionat că are o ofertă de la o echipă din afara ţării, dar a subliniat că nu va pleca până ce nu-şi va termina contractul.''Am o ofertă şi acum dar nu din ţară. Eu vreau să duc la capăt acest mandat, vreau să reuşesc salvarea de la retrogradare, este obiectivul meu principal. De la vară nu ştiu ce va fi, dar vreau ca Chindia să fie tot în Liga 1'', a precizat antrenorul dâmboviţenilor.La rândul său, Marcel Ghergu, preşedintele clubului, a spus că meciul din prima etapă a play-out-ului a fost unul dezamăgitor, iar echipa trebuie să înceapă să câştige puncte.''Am făcut un meci slab la Hermannstadt, mă aşteptam la un altfel de joc. Nu ştiu de ce le-a fost teamă. Acest play-out se va juca până la sfârşit, va fi o luptă crâncenă. Vreau să începem să obţinem puncte. Clubul nostru a oferit condiţii bune. Aştept din partea jucătorilor să ofere respect acestui club adică să câştige jocuri, să luăm puncte. Trebuie să punem mai mult suflet, să dedicăm o mai mare parte din timpul nostru acestei activităţi. Cred şi simt că nu vom retrograda. Am demonstrat că putem face jocuri bune, putem avea rezultate bune. Vreau să precizez că indiferent de ce se va întâmpla la vară, Chindia va rămâne un club curat. Am încredere în jucători că vom rămâne în Liga I şi vom reveni acasă. Sunt mulţi care comentează şi încearcă diverse lucruri. Ştiu numele, dar îi mai las un pic. Au apărut tot felul de zvonuri ca Aioani nu ar mai fi jucătorul nostru. Vorbele au plecat de la un membru al unei Comisii a AJF Dâmboviţa. Sunt nişte inepţii'', a spus Ghergu.Meciul dintre Chindia Târgovişte şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, programat în etapa a doua a play-out-ului Ligii I de fotbal, se va juca duminică, de la ora 17:30 pe stadionul ''Ilie Oană'' din Ploieşti. AGERPRES/(AS- autor: Adrioan Drăguţ, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Andreea Lăzăroiu)