Rusia interzice intrarea în ţară persoanelor care vin din Iran

21:15

Constituită organic, în urmaactivităţii membrilor în cadrul trupei The Rock, trupă-tributAC/DC, formaţia românească The Rock Out va scoate în aceastălună primul album, realizat în colaborare cu Dave Evans, primulsolist al trupei AC/DC şi cu Mike Terrana, unul dintre cei maifaimoşi baterişti americani, cu o carieră de peste 40 de ani şiintrat în Cartea Recordurilor.