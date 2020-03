Și-a șters lacrimile și a ieșit la distracție! Cum își sărbătorește Bianca Drăgușanu ziua de naștere, la doar câteva ore după scandalul cu Alex Bodi!

15:20

Sorina Pintea a fost eliberată. Fostul Ministru al Sănătății va fi cercetat sub control judiciar. Sorina Pintea a fost escortată de patru polițiști în sala de judecată. De această dată, Sorina Pintea nu a fost încătușată așa cum s-a întâmplat la începutul săptămânii când a fost dusă la clinica MAI. Fostul Ministru al Sănătății a […]