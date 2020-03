Soția lui Vladimir Drăghia continuă „partajul” cu fostul. Am aflat ce conține al 14-lea dosar

17:00

Un caz alarmant a pus pe jar autoritățile din județul Iași! Un tânăr de 20 de ani din comuna Brăești a mers să dea proba practică la școala de șoferi, deși era izolat la domiciliu. Autoritățile au aflat abia după ce tânărul era în timpul examenului, cu examinatorul în mașină. Tînărul a fost amendat, potrivit […] The post Un tânăr din Iași, aflat în carantină din cauza coronavirusului, a mers să dea examenul la școala de șoferi! Polițistul l-a invitat însă la secție când a aflat appeared first on Cancan.ro.