FCSB - CRAIOVA // Motto-ul lui Bogdan Vintilă: dacă e ordin, cu plăcere!

Marius Croitoru (39 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a criticat dur arbitrajul din meciul cu Astra Giurgiu (0-1).Clasament Liga 1„Aș vrea să văd marii antrenori care spun că suntem avantajați de arbitraje, vreau acum să iasă, să spună că am fost viciați. Am avut gol valabil, am avut penalty!Noi și Dinamo suntem cele mai dezavatanjate echipe din Liga 1. E incredibil! Asta este, mergem mai departe. ...