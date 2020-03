Prima reacție a lui Alex Bodi după ce a agresat-o fizic pe mama Biancăi Drăgușanu în parc: „Ești soție, ce vrei? Să..”

18:10

Gina Chirilă, soția lui Bogdan Vlădău, este însărcinată în șapte luni, însă doar în anumite ținute îi poți vedea burtică fotomodelului! Tânăra și-a păstrat cu sfințenie formele sexy și a luat în greutate până acum doar 3,5 kilograme. Gina și Bogdan vor deveni părinți la începutul lunii mai. Modelul de 27 de ani este una […]