Ce le-a spus Andreea Bălan fiicelor ei despre George Burcea, după ce au decis să divorțeze

19:10

Despre cerșetori și cerșetorie se vorbește de foarte multă vreme, fie că decorul este unul autohton sau facem referire la alte țări, acolo unde, din nefericire, ajung și mulți români care doresc să obțină bani fără a munci. Un ieșean care ieșise la plimbare cu soția a avut parte de o experiență care l-a revoltat, […] The post Ireal ce a pățit un român în timp ce se plimba cu soția prin Iași: „Un cerșetor întinde mâna și zice să…” Continuarea întrece orice imaginație appeared first on Cancan.ro.