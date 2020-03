FCSB - CRAIOVA // Unde e optimismul de altădată? Roș-albaștrii sunt rezervați: „Ei sunt în formă, în timp ce noi...”

FCSB - CRAIOVA // Florin Tănase (25 de ani), căpitanul celor de la FCSB, recunoaște că derby-ul cu CS Universitatea Craiova nu vine în cel mai bun moment pentru echipa sa.FCSB - Craiova se joacă duminică, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport.Clasamentul play-off-ului e aici!„Contra Craiovei, șansele sunt 50%-50%. Oltenii au o echipă bună, sunt în formă, în timp ce noi nu prea am făcut meciuri bune în acest an. ...

