Câteva zeci de persoane la un miting împotriva vaccinării la Buzău

13:30

USR şi PLUS sector 1 au încheiat un acord pentru alegerile locale din iunie, lista de candidaţi pentru Consiliul Local urmând a fi deschisă de preşedintele PLUS sector 1, Diana Buzoianu.Potrivit unui comunicat USR PLUS, transmis sâmbătă AGERPRES, cei doi viceprimari propuşi prin acordul birourilor reunite ale ambelor filiale sunt Diana Buzoianu şi Oliver Păiuşi."Lista de consilieri locali pe care o propunem cetăţenilor sectorului 1 are o componenţă echilibrată. Avem oameni cu experienţă care luptă de ani cu sistemul, avem oameni tineri şi plini de energie, cu specializări diverse şi opinii fundamentate. Nu mai vrem să asistăm la o majoritate în Consiliul Local care votează fără să citească proiectele de hotărâre, care mimează democraţia locală în detrimentul tuturor. Cu această echipă de consilieri în sectorul 1 vom schimba practicile care ne ţin în subdezvoltare de 30 de ani", afirmă Clotilde Armand, candidatul Alianţei USR PLUS la Primăria sectorului 1 şi preşedinte al filialei USR sector 1, citată în comunicat.Echipa USR PLUS doreşte să le ofere cetăţenilor sectorului 1 "alternativa pe care o aşteaptă de la o clasă politică nouă şi responsabilă"."Credem că locuitorii celui mai bogat sector al unei capitale europene merită să se bucure de standardele europene ale secolului 21. În perioada următoare vă vom prezenta în detaliu candidaţii Alianţei USR PLUS şi programul de guvernanţă locală pe care îl propunem locuitorilor din sectorul 1", se precizează în comunicatul citat. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) PLUS Sector 1 / Facebook