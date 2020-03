Lora, fără perdea pe Internet! Artista și-a provocat fanii cu o apariție extrem de sexy

22:40

Bianca Drăgușanu a fost dezamăgită la dublu de ziua ei! După ce la prânz, soțul acesteia, Alex Bodi, a înjurat-o în parc pe mama ei și a fost în stare s-o bată chiar de față cu ea, la doar câteva ore, bărbatul a venit în emisiunea de la Kanal D, unde Bianca era invitată, și