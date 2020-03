Drama Danielei Gyorfi! Prin ce a trecut cântăreața: „Aveam senzația că nu o să pot să depășesc momentele astea cumplite niciodată”

15:10

Atsushi Onari, cel mai apreciat arbitru de K1 din lume, a transmis un mesaj acid după ce a aflat despre cazul Vulpița de la “Acces Direct”. Sunt români care speră că renumitul japonez nu va duce povestea Vulpiţei şi a lui Viorel la el acasă şi… astfel telenovela românească să nu îi molipsească şi pe […] The post Nu e banc! Ce zic japonezii despre cazul Vulpița de la Acces Direct: “Această femeie a…” appeared first on Cancan.ro.