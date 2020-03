DINAMO // EXCLUSIV Cine vine în locul lui Uhrin » Negoiță are pe listă doar doi antrenori

22:20

Jurgen Klopp (52 de ani), antrenorul lui Liverpool, a avut o reacție exagerată în timpul meciului cu Bournemouth, scor 2-1, din etapa #29 din Premier League.După golul de 1-1 înscris de Mohamed Salah în minutul 25, Klopp a simulat mai multe lovituri de pumn în direcția arbitrului de rezervă:Some managers would get absolutely crucified for doing this. I guess with Klopp it’s just pAsHuN though pic.twitter. ...