Asta schimbă tot! Dorian Popa este adevăratul motiv al divorțului Andreei Bălan de George Burcea?!

17:20

Ferenc Puskas a fost cel mai mare fotbalist din istoria Ungariei și unul dintre cei mai importanți ai secolului trecut. Cel mai strălucitor jucător din Generația de Aur a fotbalului maghiar, Puskas a câștigat de trei ori Cupa Campionilor Europeni și cinci titluri de campion al Spaniei cu Real Madrid și, totodată, a cucerit cu […] The post Ferenc Puskas, maghiarul magic appeared first on Cancan.ro.