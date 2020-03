Sămânță de scandal la Pro TV! Cum a ironizat-o Florin Călinescu pe Andra Măruță: “Te trezeai noaptea și…”

17:50

În 2020 trecerea la ora de vară se face în ultimul weekend din luna martie, mai exact în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28-29 martie. La acel moment ceasurile trebuie date cu o oră înainte, astfel ora 03:00 devine ora 4:00. S-ar putea ca această schimbare de oră să fie una dintre ultimele pe care […] The post Când trece România la ora de vară 2020. Cum trebuie potrivite ceasurile appeared first on Cancan.ro.