Maria Ghiorghiu a aflat când va fi Apocalipsa: “Sfârșitul Terrei este aproape”

23:30

După ce au scăpat de tutela familiei regale, prințul Harry și Meghan Markle s-au mutat în Canada și au crezut că o să ducă o viață normală, alături de fiul lor Archie. Însă lucrurile nu au sta chiar așa, cei doi au atras și mai mult atenția persei. Se pare că prințul Harry și Meghan […] The post Cum a reușit prințul Harry să stârnească antipatia oamenilor? Gestul făcut i-a revoltat pe mulți appeared first on Cancan.ro.