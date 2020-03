Fotbal: Rapid, învinsă acasă de CSM Reşiţa, în Liga a II-a

13:30

* UPDATE ORA 12,32 Cel puţin 10 oameni au murit în prăbuşirea unui hotel în oraşul Quanzhou, din provincia Fujian din China, potrivit unui nou bilanţ transmis duminică de autorităţile locale, relatează agenţia de presă chineză Xinhua.Potrivit Reuters, hotelul era folosit pentru a pune în carantină persoanele aflate sub observaţie pentru coronavirus. Foto: (c) Lin Shanchuan/XinhuaPatruzeci şi opt de oameni au fost scoşi de sub dărâmături, conform Xinhua. Douăzeci şi trei de persoane se află în continuare prinse sub dărâmături, a adăugat agenţia citată.Hotelul Xinjia, cu şase etaje, subsol şi 66 de camere, s-a prăbuşit sâmbătă seara, în jurul orelor locale 19:05, 71 de persoane fiind prinse sub dărâmături. Foto: (c) Lin Shanchuan/XinhuaPeste 1.000 de pompieri, agenţi de poliţie şi medici au fost trimişi la faţa locului pentru a ajuta la operaţiunile de salvare care încă nu s-au încheiat, a anunţat Xinhua. * ORA 09,56 China: Cel puţin şapte morţi în prăbuşirea unui hotel-carantină Cel puţin şapte oameni au murit în prăbuşirea unui hotel în oraşul Quanzhou, din provincia Fujian din China, au anunţat duminică autorităţile locale, citate de agenţia de presă chineză Xinhua. Imagine: APPotrivit Reuters, locul era folosit pentru a pune în carantină persoanele aflate sub observaţie pentru coronavirus. Foto: (c) Lin Shanchuan/XinhuaPatruzeci şi trei de oameni au fost scoşi de sub dărâmături, dintre care şase fără semne vitale în momentul salvării, iar o a şaptea persoană a murit mai târziu la spital, conform Xinhua. Douăzeci şi opt de persoane se mai aflau sub dărâmături duminică la orele locale 11:30. Hotelul Xinjia, cu şase etaje, subsol şi 66 de camere, s-a prăbuşit sâmbătă seara, în jurul orelor locale 19:05, 71 de persoane fiind prinse sub dărâmături.Peste 1.000 de pompieri, agenţi de poliţie şi medici au fost trimişi la faţa locului pentru a ajuta la operaţiunile de salvare care încă nu s-au încheiat, a anunţat Xinhua. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, imagine: AP, redactare video: Marilena Gheorghiță, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Gabriela Badea) * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.