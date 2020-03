S-a aflat cât câștigă Adelina Pestrițu din contractele de publicitate! Vedeta aproape că-și poate cumpăra o garsonieră pe lună!

08:50

“Dorian Popa este adevăratul motiv al divorțului Andreei Bălan de George Burcea?!” – este întrebarea care a apărut recent în mijlocul scandalului de divorț al celor doi artiști. Unii dintre fanii vedetei au început să vorbească mai mult decât trebuie, după ce au văzut un gest făcut de aceasta recent. Citește și: Andreea Bălan face […] The post Asta schimbă tot! Dorian Popa este adevăratul motiv al divorțului Andreei Bălan de George Burcea?! appeared first on Cancan.ro.