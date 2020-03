Încă un caz de infecţie cu coronavirus în România - în total 15

16:30

De la apariţia noului coronavirus în decembrie 2019, au fost înregistrate 107.021 de cazuri de infectare în 99 de ţări şi teritorii, 3.648 de oameni pierzându-şi viaţa, potrivit unui bilanţ difuzat de AFP duminică şi valabil pentru orele 11:00 GMT, alcătuit pe baza unor surse oficiale, între care informări ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).Ţările cele mai afectate după China sunt Coreea de Sud (7.313 cazuri, 48 decese), Iranul (6.566 cazuri, 194 decese), Italia (5.883 cazuri, 233 decese) şi Franţa (949 cazuri, 16 decese). În China s-au înregistrat 80.695 de cazuri, dintre care 3.097 de decese.Potrivit Reuters, care citează Comisia de Sănătate Naţională din China, răspândirea încetineşte în această ţară. Din cele 44 de cazuri noi confirmate, 41 au fost înregistrate în Wuhan, epicentrul epidemiei. Oraşele din China relaxează treptat măsurile de carantină impuse în urmă cu mai bine de o lună, scrie sursa citată.Totodată, Beijingul a raportat şi două cazuri noi de infectare cu coronavirus "importate" din Italia şi din Spania, potrivit autorităţilor locale din domeniul sănătăţii, citate de Xinhua. Cei doi pacienţi au fost transferaţi la spitale din capitala Chinei pentru a primi tratament.Potrivit dpa, un proeminent activist chinez şi fost profesor de drept, care a dispărut luna trecută după ce a criticat felul în care guvernul de la Beijing a gestionat criza coronavirusului, a fost pus sub acuzare pentru "incitare la subminarea puterii de stat", conform unor declaraţii postate online de prieteni şi rude ale bărbatului.Xu Zhiyong, care a spus despre preşedintele chinez Xi Jinping că este complet în afara subiectului şi i-a cerut să demisioneze, a fost plasat sub "supraveghere într-un loc desemnat", potrivit surorii lui, care susţine că nimeni, nici măcar avocaţii lui, nu are dreptul să-l viziteze. dpa notează că acuzaţia de subminare a puterii de stat poate atrage o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare în China.Au fost raportate cazuri de coronavirus în Bangladesh (3 cazuri duminică, dintre care două la persoane care s-au întors recent din Italia), Republica Moldova (un caz), Bulgaria (4 cazuri), Paraguay (un caz) şi Maldive (două cazuri, în rândul personalului unui hotel de lux situat pe o insulă aflată la 150 de kilometri distanţă de capitala Malé).Ministrul sănătăţii nipon a anunţat o creştere a capacităţilor de testare până la sfârşitul lunii. Numărul infecţiilor în Japonia a ajuns la 1.159, potrivit postului public NHK.În schimb, Coreea de Nord a anunţat că a pus capăt carantinei impuse unui număr de peste 3.600 de persoane, în contextul în care autorităţile de la Phenian nu au anunţat niciun caz confirmat de coronavirus.Preşedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, urmează să declare urgenţă de sănătate publică după ce ţara a înregistrat primul caz de transmisie în rândul comunităţii.În India, numărul total al infecţiilor a crescut la 39, după ce cinci persoane din cadrul aceleiaşi familii, originare din statul Kerala (sud), au fost testate pozitiv. Trei cazuri au fost detectate sâmbătă dimineaţa în regiunile Ladakh (nord) şi Tamil Nadu (sud).S-a înregistrat şi primul deces din America Latină, un locuitor în vârstă de 64 de ani al capitalei Buenos Aires, pe fondul unor afecţiuni preexistente precum diabet, hipertensiune, bronşită cronică şi insuficienţă renală.Numărul deceselor în SUA a crescut la 19 sâmbătă, două decese înregistrându-se în statul Washington. Mai bine de jumătate dintre toate statele americane au raportat cazuri de coronavirus. Guvernatorul statului New York a decretat starea de urgenţă, fapt ce face posibilă accelerarea procedurilor de achiziţie de echipamente şi de angajare de personal.Doi angajaţi federali care operau scanere de temperatură la Aeroportul Internaţional din Los Angeles au fost testaţi pozitiv pentru coronavirus.Tot în SUA, vasul de croazieră Grand Princess, blocat de mai multe zile în largul coastelor oraşului San Francisco şi la bordul căruia au fost detectate 21 de cazuri de coronavirus, a primit autorizaţia de a acosta luni în Oakland (nordul Californiei).O înaltă oficialitate americană din domeniul sănătăţii, Anthony Fauci, a declarat duminica aceasta că indiciile răspândirii coronavirusului în rândul comunităţilor din SUA "nu sunt încurajatoare" şi a avertizat că americanii ar trebui să se gândească de două ori înainte de a participa la evenimente unde se adună mari mulţimi de oameni, în cazul în care tendinţa continuă, potrivit Reuters.În Europa, guvernul italian a impus duminică prin decret măsuri excepţionale de izolare, valabile până la 3 aprilie, pentru peste 15 milioane de italieni care locuiesc în nordul ţării. Deplasările în cazul a cel puţin 15 milioane de italieni vor fi strict limitate la intrarea şi ieşirea din aceste regiuni şi în interiorul acestei zone.În Franţa, 16 persoane au murit, a anunţat sâmbătă şeful serviciului de sănătate publică. Un al doilea membru al Adunării Naţionale (parlamentul) a fost dus la spital după ce a contractat virusul.Şapte decese - patru bărbaţi şi trei femei - au fost confirmate duminică în Spania, ceea ce ridică la 17 bilanţul morţilor de coronavirus în această ţară unde se înregistrează deja 589 de cazuri, 60% dintre ele în Madrid şi în regiunile Ţara Bascilor şi La Rioja, ambele în nordul ţării, a anunţat EFE. Victimele aveau vârste cuprinse între 73 şi 92 de ani şi sufereau şi de alte afecţiuni. Trei dintre bărbaţi fuseseră internaţi în spitale din Madrid, unul într-o unitate din Zaragoza (Aragon, nord-est), în timp ce cele trei femei fuseseră toate internate în centre din Ţara Bascilor.Numărul cazurilor confirmate în Germania a crescut cu peste 100 sâmbătă, ajungând la 795. La 29 februarie se înregistrau doar 66 de cazuri.Încă două persoane infectate cu coronavirus în Ţările de Jos au murit, numărul persoanelor decedate ajungând astfel la trei, potrivit oficialităţilor din domeniul sanitar. Numărul total al infecţiilor în Ţările de Jos a crescut duminică la 265, în condiţiile în care sâmbătă se înregistraseră 188 de cazuri.Un bărbat de circa 80 de ani a murit într-un spital din Sydney, devenind al treilea bolnav care a decedat în Australia, potrivit unor declaraţii făcute duminică de autorităţile locale.În Orientul Mijlociu, Iranul a anunţat că 194 de persoane au murit din cauza coronavirusului şi 6.566 sunt în prezent infectate. Ministerul Sănătăţii iranian a anunţat că doar duminică au murit 49 de persoane infectate cu noul coronavirus, cea mai mare creştere în 24 de ore a numărului de morţi în Iran, după anunţul oficial al primelor cazuri, la 19 februarie.Totodată, Organizaţia pentru Aviaţie Civilă a anunţat duminică într-un comunicat că IranAir, compania aeriană a Republicii Islamice Iran, şi-a suspendat toate cursele cu destinaţia Europa.Arabia Saudită a anunţat duminică punerea în carantină temporară a regiunii Qatif (est), cu majoritate şiită, unde s-au înregistrat în această zi 11 cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus, în marea majoritate a cazurilor la persoane revenite din Iran, a relatat AFP. "În conformitate cu măsurile de precauţie recomandate de autorităţile sanitare competente (...), intrările şi ieşirile din regiunea Qatif sunt temporar suspendate", a declarat o sursă din interiorul Ministerului de Interne, citat de agenţia oficială SPA.Treisprezece americani suspectaţi că au fost expuşi la coronavirus în timpul unei călătorii în Israel se află în carantină lângă Betleem şi ţin legătura cu autorităţile americane şi palestiniene pentru a încerca să ajungă acasă.În Africa, Togo şi Camerun au confirmat primele cazuri de coronavirus vineri, numărul infecţiilor în Africa subsahariană ajungând astfel la cinci.Marele Premiu de Formula 1 din Bahrein, programat între 20 şi 22 martie, se va desfăşura fără public.În Japonia, turneul de primăvară de sumo, care începe duminică, va avea loc tot cu uşile închise.Campionatele Mondiale feminine de hochei pe gheaţă, care urmau să se desfăşoare în Canada între 31 martie şi 10 aprilie, au fost anulate.Preşedintele El Salvador, Nayib Bukele, a ordonat sâmbătă seara interzicerea intrării în ţară a persoanelor care sosesc din Germania şi din Franţa. Anterior, Bukele a ordonat interzicerea intrării în ţară a persoanelor care veneau din China, Coreea de Sud, Italia şi Iran.Thailanda, apoi Malaezia au refuzat să permită accesul unui vas de croazieră cu 2.000 de persoane la bord, între care zeci de italieni, de teama coronavirusului.În Egipt, pasagerii şi membrii echipajului unui vas de croazieră au fost debarcaţi la Luxor, în sudul ţării, după ce la bord s-au înregistrat 45 de cazuri de coronavirus. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)