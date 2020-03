FCSB - CRAIOVA // De ce l-a lăsat Vintilă pe Adrian Petre pe bancă » Explicațiile tehnicianului

Bogdan Argeș Vintilă (48 de ani), antrenorul FCSB-ului, a explicat, înaintea meciului cu CS Univeristatea Craiova, motivul pentru care l-a lăsat pe bancă pe atacantul Adrian Petre (22 de ani).„E un al treilea joc în 8 zile, am încercat cumva să alternez jucătorii, să dau tuturor posibilitatea să joace. Am ales să-l las pe bancă pentru că e o decizie tactică, în primul rând. În al doilea rând, am ales jucători proaspeți”, a declarat Vintilă, la TV Digi Sport. ...

