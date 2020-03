Grecia îşi extinde şi ranforsează gardul din sârmă ghimpată de-a lungul frontierei cu Turcia

17:30

La o săptămână după organizarea pentru a treia oară de alegeri parlamentare în mai puţin de un an, alegeri încheiate din nou cu o remiză, liderul partidului naţionalist Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, devenit regele jocului, şi-a enumerat duminica aceasta condiţiile pentru o raliere a formaţiunii sale la orice eventuală coaliţie, informează dpa.Lieberman, al cărui partid a câştigat potrivit rezultatelor aproape finale şapte locuri în Parlament, şi-a făcut publice cererile pe pagina sa de Facebook.Printre acestea se numără o cerere a sa mai veche ca nu guvernul central, ci municipalităţile locale să fie cele care decid dacă transportul public să fie sau nu permis în zilele de sâmbătă.El a reiterat de asemenea alte cereri ale sale cheie: ca studenţii de la seminariile ortodoxe să fie recrutaţi în armată, în favoarea căsătoriilor civile şi a unei convertiri mai uşoare la iudaism.Coaliţia de guvernare condusă de premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a destrămat la sfârşitul lui 2018 în urma unui proiect de lege în vederea recrutării studenţilor de seminarii teologice (ieşiva) în armată.Însă alegerile din aprilie şi apoi cele din septembrie nu au reuşit să anuleze starea de incertitudine politică. Alegerile din 2 martie nu s-au soldat nici ele cu o majoritate, nici pentru tabăra de dreapta a lui Netanyahu şi partidele ultraortodoxe, nici pentru tabăra de centru-stânga a fostului comandant militar Benny Gantz.După peste 99% din voturi numărate, blocul religios de dreapta al lui Netanyahu are 58 din cele 120 de locuri în parlament, potrivit mass-media. Tabăra de centru-stânga formată în jurul alianţei Albastru-Alb a principalului rival al lui Netanyahu, Benny Gantz, are 55 de locuri, ceea ce înseamnă că ambele blocuri au ratat majoritatea necesară de cel puţin 61 de locuri în Knesset.Lista comună a partidelor arabe a câştigat de data aceasta 15 mandate.Rezultatele oficiale ar urma să fie date publicităţii marţi. După aceasta, preşedintele Israelului, Reuven Rivlin, va avea la dispoziţie o săptămână pentru a decide cine să încerce primul să formeze o coaliţie.Lista comună a partidelor arabe a convenit sâmbătă să-i recomande lui Rivlin să-i delege lui Gantz această sarcină. AGERPRES/(AS - editor: Adriana Matcovschi, editor online: Gabriela Badea)