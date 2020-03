BETIS - REAL MADRID 2-1 // VIDEO De la extaz la agonie în doar o săptămână » Real cedează șefia în La Liga

00:00

CSM Reșița s-a impus în deplasare cu Rapid, scor 1-0. Planurile lui Dorinel Munteanu (51 de ani) sunt date peste cap de Coronavirus.„Pentru noi toate jocurile sunt foarte grele. Am avut în față Rapid, un joc cu pretenții la promovare. Nu am început jocul bine. Am avut un portar în zi de grație. În repriza a doua s-a schimbat total fața echipei. Le-am zis la pauză că pot ridica ritmul. S-a întâmplat ce am discutat. Bucuria trebuia să fie foarte, foarte scurtă. ...