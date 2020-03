Metoda prin care hoții români fură din tir-urile aflate în mers – VIDEO

00:00

S-a iubit cu un om politic din guvern mai bine de un an, dar a avut și o aventură cu un polițist. Vorbim despre cea care a devenit Loredana în urma mai multor operații de schimbare a sexului și s-a transformat într-o bombă sexy. Loredana este adorată de multe vedete și a devenit cunoscută în […] The post ”Diva” a lovit în direct Bentley-ul de 300.000 €! + Declarații în exclusivitate după carambol: ”Am văzut negru în fața ochilor!” appeared first on Cancan.ro.