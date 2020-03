Arad: Proiect estimat la 12 milioane euro pentru reabilitarea Palatului BNR, monument istoric

11:30

Actriţa Ornella Muti s-a născut la 9 martie 1955, la Roma. A lucrat ca model în adolescenţă şi a debutat în cinematografie, în anul 1970, în filmul "The Most Beautiful Wife", potrivit www.cinemagia.ro.Primele roluri le-a jucat în filme italiene, iar debutul internaţional a avut loc, în 1980, când a jucat în filmul "Flash Gordon". Ulterior a apărut alături de Sylvester Stallone în filmul "Oscar" (1991), potrivit imdb.com, iar în anul următor a jucat în pelicula "Once Upon a Crime" (1992).Din filmografia ei amintim: "Love and money" (1981), "The Girl from Trieste" (1982), "The Future Is Woman" (1984). Pelicula "Swan in Love" (1984) regizată de Volker Schlöndorff este ecranizarea unui volum din seria "În căutarea timpului pierdut" de Marcel Proust, în care Ornella Muti joacă alături de marii actori Jeremy Irons şi Alain Delon.Au urmat filmele: "All the Fault of Paradise" (1985), "Casanova" (1987), "Codice privato" (1988), "Wait Until Spring, Bandini" (1989), "A Season of Giants" (1990), "Especially on Sunday" (1991), "Estasi" (1993), "Il grande Fausto" (1995), "Stella's Favor" (1996), "Mordbüro" (1997).În 1998, joacă alături de Gerard Depardieu în "Contele de Monte Cristo". Au urmat producţiile: "Tierra del fuego" (2000), "Tomorrow" (2001), "Last Run" (2001), "The Heart Is Deceitful Above All Things" (2004), "La bambina dalle mani sporche" (2005), "The Final Inquiry" (2006), "Civico zero" (2007), "Postcards from Rome" (2008), "SOKO 5113" (2010), "To Rome with Love" (2012), "Deep" (2016), "Sirene" (2017), "Wine to love" (2018), "Mare di grano" (2018), "Magical Nights" (2018).A fost căsătorită de două ori, cu Alessio Orano (1975-1981), apoi cu Federico Facchinetti (1988-1996) şi are trei copii. AGERPRES/ (Documentare - Suzana Cristache Drăgan; editor: Irina Andreea Cristea)