George Burcea o distruge pe Andreea Bălan: „Nunta noastră a fost o făcătură ordinară”

09:10

Surpriză de proporții la Asia Express, un participant-surpriză alăturându-se concurenților din postura de invitat special. Mulți nu s-ar fi așteptat ca vedeta să accepte o astfel de provocare, dar Irinel Columbeanu este decis să demonstreze că poate trece peste orice obstacol. Irinel Columbeanu recunoaște că va avea parte de o ”aventură” și că are ”un […] The post Nu e banc! Irinel Columbeanu a intrat în Asia Express. Dar să vezi cum a apărut îmbrăcat appeared first on Cancan.ro.