Bilanţ DNA 2019: A scăzut numărul inculpaţilor condamnaţi definitiv în instanţe; majoritatea - pedepse cu suspendare

15:30

Liderii statelor Uniunii Europene urmează să aibă marţi o videoconferinţă pentru a analiza un răspuns coordonat al UE la criza cauzată de coronavirus, a anunţat luni preşedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters.''În urma consultărilor, voi avea în scurt timp o videoconferinţă cu membrii EUCO (Consiliul European) cu privire la COVID-19 pentru coordonarea eforturilor UE. Trebuie să cooperăm pentru a proteja sănătatea cetăţenilor noştri'', a scris Charles Michel pe Twitter. Following consultations I will hold a #EUCO members conference call shortly on #COVID-19 to coordinate #EU efforts. We need to cooperate in order to protect the health of our citizens.— Charles Michel (@eucopresident) March 9, 2020 Un oficial UE a declarat că videoconferinţa va avea loc foarte probabil marţi.Informaţia a fost confirmată şi de Palatul Elysee, care a precizat că preşedintele francez Emmanuel Macron se află în legătură cu Charles Michel pentru organizarea acestei videoconferinţe.''Le cer partenerilor noştri europeni o acţiune urgentă pentru coordonarea măsurilor sanitare, a eforturilor noastre de cercetare şi a răspunsului nostru economic. Să acţionăm împreună începând de acum'', a scris pe Twitter şeful statului francez. Pour faire face au Covid-19, l’union fait la force. J’appelle nos partenaires européens à une action urgente pour coordonner les mesures sanitaires, les efforts de recherche et notre réponse économique. Agissons ensemble dès maintenant.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2020 ''Este important ca noi să avem un răspuns ce corespunde naturii riscului perceput de oamenii de ştiinţă şi despre care ei ne informează şi ca acest răspuns să frâneze epidemia, ceea ce suntem în curs de a face'', a adăugat Macron.El a adăugat că va anunţa în cursul după-amiezii ''iniţiative pentru o mai mare coordonare europeană şi internaţională'' în faţa crizei cauzate de epidemia de coronavirus. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Florin Ştefan, editor online: Gabriela Badea)