România a anulat toate zborurile din și către Italia! Interdicția durează două săptămâni

În urmă cu 7 ani, finala X Factor a fost extrem de strânsă! Concurentul din echipa lui Cheloo, Tudor Turcu a concurat împotriva Ioanei Anuța, iar cel care a impresionat publicul a fost Tudor, care a primit și titlul de marele câștigător. Acum, la 7 ani de la terminarea concursului, Tudor Turcu s-a schimbat radical, […]