Floyd Mayweather a pus ochii pe o echipă din Premier League! Celebrul boxer vrea să cumpere Newcastle United

18:00

Daniel Pancu (42 de ani) a fost demis astăzi de la Rapid, după ce a condus echipa timp de un an și jumătate.Pancu a mărturisit că nu a fost alegerea lui să plece, ci că a fost dat afară de către oficialii Rapidului:„Da, am fost la şedinţă şi s-a luat decizia să ne despărţim. Este vorba despre demitere pentru că eu, am mai spus, n-o să-mi dau niciodată demisia. Deşi eram convins că putem promova, s-a considerat că poate este nevoie de o schimbare. ...