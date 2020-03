Bianca Giurcanu a fost eliminată de la „Bravo, ai stil! Celebrities”! Cum a reacționat concurenta

11:30

Imagini terifiante într-o comună din Olt. O minoră este pur şi simplu târâtă cu maşina de un şofer. Imaginile au fost suprinse de camera de supraveghere din localitate. Şoferul, un bărbat de 52 de ani din Mărunței, o loveşte intenționat cu mașina pe fata de 15 ani. Cei doi au avut un conflict în barul […] The post Scene halucinante. Un șofer din Olt a lovit intenţionat o minoră cu maşina | VIDEO appeared first on Cancan.ro.