Două cazuri noi de coronavirus - confirmate; o femeie din Buzău şi un bărbat din Bucureşti

Participanţii la stagiul de pregătire COS-DSM coordonat de către o echipă de experţi francezi, sub patronajul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), de la Târgu Mureş, au participat, luni, la Sighişoara, la un exerciţiu de evacuare a unor muncitori surprinşi într-un tunel de un incendiu urmat de prăbuşirea unei părţi din structură.În cadrul exerciţiului, experţii francezi au urmărit coordonarea unei intervenţii şi testarea relaţiei directe dintre comandantul operaţiunii de salvare şi directorul de salvare medicală, însă şi comunicarea cu presa în situaţii de criză."Este vorba despre un incendiu la o intrare într-un tunel. Se lucra pentru realizarea unui tunel rutier, în acest moment sunt 14 victime care au fost evacuate şi li s-a acordat primul ajutor, este posibil să fie 20 de victime. S-a declanşat planul roşu de intervenţie, în acest moment avem la faţa locului un număr de 15 ofiţeri, 25 de subofiţeri şi mijloace de intervenţie specifice. S-a cerut şi sprijin aerian în caz că avem nevoie de această resursă, împreună cu colegii de la SMURD acţionăm pentru evacuare, apoi salvarea accidentaţilor. (...) La faţa locului s-a deplasat şi un ofiţer psiholog care asigură susţinerea din punct de vedere psihologic a persoanelor care vor avea nevoie de acesta. Sunt atacuri de panică, nu sunt dificultăţi majore, dar trebuie să sprijinim şi să anticipăm aceste situaţii. (...) Nu avem puncte vulnerabile, aceste lucruri se vor rezolva, situaţiile întâmpinate le vom rezolva în dinamică, astfel încât toate persoanele care au nevoie să primească sprijinul necesar. Suntem echipaţi corespunzător, pericolul de explozie a fost îndepărtat, am colaborat cu personalul de pe şantier care ne-a indicat un tunel pentru evacuarea fumului, care ne putea face probleme, şi am rezolvat din punct de vedere al riscului", a declarat colonelul Adrian Tănase, comandantul operaţiunii de salvare.Între victime s-au aflat şi patru persoane suprinse sub dărâmături, cărora li s-a asigurat oxigen până în momentul evacuării."Avem şapte victime în stare gravă, acestea prezintă şi arsuri de căi aeriene, sunt stabilizaţi, cel puţin pe moment sunt intubaţi. Stabilim un punct medical avansat în care vom transporta aceste victime, după care vom transporta aceste victime către spitalele capabile să le trateze. De asemenea, mai avem un număr de 6 victime care nu sunt aşa de grav, cod galben, şi ne aşteptăm la un număr destul de mare de alte victime. În momentul de faţă avem 4 medici în teren, aşteptăm sprijinul şi a altor medici, am solicitat şi sprijin aerian. (...) Este dificil deoarece este vorba de victime multe, mijloacele sunt limitate, este o situaţie excepţională, s-a declanşat planul roşu care în sine reprezintă o situaţie de excepţie şi o să facem faţă la toate victimele", a declarat dr. Andrei Ilinca, directorul de salvare medicală.Colonel Iulian Ciulu, din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a arătat că scenariul pus la punct de echipa de experţi francezi a vizat un exerciţii privind managementul unei situaţii de urgenţă generată de un accident cu victime multiple la o lucrare în subteran."Acest exerciţiu urmăreşte să întărească capacitatea de reacţie a autorităţilor responsabile în astfel de situaţii de urgenţă şi, totodată, să realizeze o coeziune şi o interacţiune cât mai bună între partea de intervenţie, respectiv partea de căutare-salvare şi stingere a incendiilor, şi partea de gestionare a acestor victime, partea medicală. Situaţia tactică a fost generată de un incendiu produs la nişte lucrări care se efectuat într-un tunel. Nu era un tunel în funcţiune, e un tunel în construcţie, s-a produs un incendiu, în urma acestuia o parte din construcţie s-a prăbuşit şi a produs obturarea acestui tunel, rănirea unor muncitori, izolarea lor în interior. Aceasta a necesitat luarea în considerare de către salvatori, pe lângă opţiunile de stingere şi lichidare a incendiului, şi a părţii de căutare-salvare în mediu subteran obturat şi cu fum toxic. Vorbim de peste 20 victime, ceea ce a presupus activarea planului roşu de intervenţie", a declarat col. Iulian Ciulu.Obiectivul stagiului de pregătire de la Târgu Mureş este creşterea calităţii coordonării intervenţiilor prin folosirea unui alt tip de sistem de comandă şi control.În programul de pregătire sunt cuprinse atât lecţii tactice, cât şi simulări virtuale, cât şi intervenţii cu forţe şi mijloace la patru evenimente, cum ar fi o explozie, un incendiu, acţiune teroristă sau salvarea muncitorilor blocaţi într-un în tunel.În perioada 24 februarie-13 martie, în municipiul Târgu Mureş se desfăşoară un "Stagiu de pregătire COS-DSM" coordonat de către o echipă de experţi francezi, sub patronajul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, iar pe lângă latura practică vor fi create scenarii şi strategii de intervenţie la o serie de evenimente. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)