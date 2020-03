GAZ METAN - CFR CLUJ 0-0 // Mario Camora, decepționat de evoluția campioanei: „Dacă jucăm așa, nu avem nicio șansă”

23:00

Gaz Metan și CFR Cluj au remizat, scor 0-0. Dan Petrescu (52 de ani) a fost surprins de agresivitatea adversarilor și susține că șansele echipei sale la titlu sunt mici în acest moment.Clasament play-off Liga 1„Dacă nu primești gol în deplasare, dar nici nu reușești să marchezi, asta meriți. S-au apărat foarte bine tot meciul. Nu am fost inspirați, iar când am avut ocazii nu am trimis mingea în poartă. Sper ca Gazul să joace așa acasă cu toate adversarele. ...