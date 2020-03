Coronavirus: Peste 4.000 de morţi în lume, după 17 noi decese în China (bilanţ AFP)

22:40

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti (CAB), Luminiţa Criştiu-Ninu, a dispus luni măsuri de prevenire a răspândirii virusului gripal Covid - 19, printre care dezinfectarea de două ori pe zi a sălilor de judecată, arhivelor şi registraturilor, iar persoanele prezente la procese trebuie să păstreze între ele o distanţă de cel puţin 1,5 metri.Potrivit unui comunicat al CAB, se recomandă completelor de judecată ca strigarea dosarelor şi implicit a justiţiabililor prezenţi pentru şedinţa de judecată să se facă în etape, pe loturi de două-trei cauze, astfel încât să se evite aglomerarea în sălile de judecată şi să se asigure, în acelaşi timp, publicitatea şedinţelor de judecată.De asemenea, se recomandă magistraţilor să se îngrijească, prin intermediul jandarmilor, ca în timpul şedinţei de judecată justiţiabilii şi avocaţii să păstreze între ei o distanţă de cel puţin 1 m şi 50 cm.În plus, s-a dispus ca în birourile de arhivă şi registratură, accesul publicului să se facă pe rând, grefierii acestor compartimente şi grefierii-şefi secţii urmând a lua măsurile necesare pentru introducerea pe rând a persoanelor în încăperi, dar şi pentru păstrarea unei distanţe corespunzătoare între cei aflaţi la uşă, în aşteptare."S-a dispus ca personalul Compartimentului administrativ, sub coordonarea directă a managerului economic să ia măsurile necesare şi să supravegheze igienizarea de către salariaţii societăţii care asigură curăţenia în incinta Palatului de Justiţie, prin dezinfectarea sălilor de şedinţă şi a Sălii Paşilor, de două ori pe zi, o dată la terminarea programului de activitate şi o dată în timpul şedinţei de judecată, conform programului agreat în prealabil de completul de judecată, în cazul şedinţelor de judecată prelungite. Dezinfectarea se va face cu produse dezinfectante pe bază de alcool şi clor. Aceleaşi măsuri s-au dispus a fi luate şi pentru compartimentele arhivă/registratură la terminarea programului de lucru cu publicul, personalul acestor compartimente urmând a fi dotat în limita fondurilor necesare cu măşti de protecţie şi produse de dezinfectare a mâinilor şi a suprafeţelor", anunţă CAB.De asemenea, se interzice accesul în incinta Palatului de Justiţie a persoanelor cu privire la care autorităţile au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestor măsuri. În aceste cazuri, persoanele trebuie să înştiinţeze instanţa prin cerere trimisă în scris, prin poştă sau prin mijloacele de comunicare rapidă - fax, poştă electronică, curier."S-a interzis accesul în incinta Curţii de Apel Bucureşti a persoanelor care au călătorit în zonele de risc, în ultimele două săptămâni sau care, deşi nu au călătorit, suspectează că au intrat în contact în România cu persoane care au călătorit în respectivele zone, precum şi a celor care prezintă simptomatologia specifică infectării cu virusul gripal. În acest sens, s-a dispus ca la intrarea justiţiabililor, care se va face în incinta Curţii de Apel printr-un singur punct de acces, cel situat în Splaiul Independenţei, să se pună la dispoziţie chestionare, pe care le vor completa şi prin care vor declara pe proprie răspundere dacă au călătorit în zonele de risc, dacă au intrat în contact cu persoane suspecte şi dacă prezintă simptomatologia specifică bolii - febră, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare. În situaţia în care, în urma completării chestionarului, va rezulta că o persoană se află în situaţia de mai sus, prin grija personalului jandarmeriei va fi anunţată de îndată conducerea instanţei pentru luarea măsurilor legale şi pentru înştiinţarea completului de judecată. Asemenea chestionare vor fi completate şi de către avocaţi", precizează CAB.Pe de altă parte, s-a adus la cunoştinţa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), dar şi Poliţiei Capitalei, care are în subordine Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, să nu prezinte la instanţă persoanele aflate sub puterea unei măsuri preventive privative de libertate dacă aceste persoane sunt aduse din zonele de risc, până când starea de sănătate a acestora nu va fi clarificată, în sensul că nu sunt purtătoare de virus şi nici persoanele care prezintă simptomatologia specifică infectării cu virusul gripal.CAB a cerut ANP şi Poliţiei Capitalei să fie aduse în instanţă numai persoanele admise la triajul epidemiologic efectuat în acest sens de medicul penitenciarului.Curtea de Apel Bucureşti menţionează faptul că sălile de judecată şi uşile de acces sunt dezinfectate încă de săptămâna trecută. AGERPRES/(AS-autor: Eusebi Manolache, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)