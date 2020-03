Panică în România! În București au fost confirmate alte 3 cazuri de coronavirus, în noaptea de luni spre marți

19:00

A fost luată o decizie radicală, România a anulat toate zborurile din și către Italia. Ministrul interimar de Interne, Marcel Vela, ministrul interimar al Sănătății, Victor Costache, și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au susținut o conferniță de presă în care au prezentat noile măsuri impuse. Astfel, anularea tuturor zborurilor din și către Italia este vlabilă