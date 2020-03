Andreea Bălan a vorbit pentru prima dată despre bisexualitate: „Lumea știe că eu sunt…”

22:20

Din cauza expansiunii la nivel global al noului coronavirus și a rapidității de răspândire a acestiu fiecare țară a luat măsuri de prevenire și de stopare a contaminărilor. Astfel, în România s-a decis stoparea transporturilor de personae dispre și către Italia. Transporturile au fost suspendate, prin decizia Comitetului Special pentru Situații de Urgență. Restricția a […] The post Transportul rutier și feroviar de persoane dinspre și către Italia a fost suspendat! Restricțiile sunt valabile pentru perioada 10 -31 martie appeared first on Cancan.ro.