Filarmonica ''George Enescu" anunţă reprogramarea tuturor concertelor din perioada 10-22 martie

12:30

PAID România a terminat anul 2019 cu o rată de solvabilitate de 257% şi cu fonduri proprii de 200 de milioane de lei, a declarat, marţi, Nicoleta Radu, director general PAID România, în cadrul unei conferinţe de presă."Intrăm într-o nouă decadă cu o echipă întărită, stabilă, gata oricând să contribuie la bunul mers al lucrurilor aşa cum a făcut-o şi până acum. De asemenea, intrăm în această nouă decadă cu o situaţie financiară robustă care ne permite să fim siguri că în cazul în care un eveniment natural s-ar întâmpla, un eveniment natural de proporţii, ca de exemplu cutremurul din 1977, PAID va putea face faţă despăgubirii celor care vor fi afectaţi. Doar ca să vă dau câteva cifre şi să vă faceţi o idee despre rezultatele companiei la sfârşitul anului 2019. Am terminat anul 2019 cu o rată de solvabilitate de 257%, ceea ce după cum puteţi vedea este o rată de solvabilitate foarte bună, cu fonduri proprii de 200 de milioane de lei şi după cum unii dintre dumneavoastră ştiţi, alţi veţi afişa acum, avem un program de reasigurare de aproape un miliard de euro pe care în orice moment putem să-l aducem în ţară în cazul în care s-ar întâmpla un eveniment natural şi din care am putea să despăgubim pe care ar fi afectaţi şi care deţin o poliţă de asigurare obligatorie a locuinţei", a spus Nicoleta Radu.Ea a explicat că acest program de reasigurare este cel mai mare din Europa de Sud-Est. Este plasat la companii de reasigurare de top mondiale. În panelul de reasigurători există peste 65 de companii, ratingul minim fiind -A.Nicoleta Radu a afirmat că planul companiei este să ajungă în cinci ani de la un grad de cuprindere de 20% la 40% la nivel naţional. PAID are la data de 10 martie 2020 în vigoare 1.756.000 de asigurări obligatorii, iar expunerea este de 35 de miliarde de euro."Trăim nişte vremuri pe care nu ne-am imaginat niciodată că le vom trăi, dar cu atât mai mult în acest context probabil este şi mai important să discutăm despre situaţii care pot apărea şi pe care nu ni le dorim. Chiar mă gândeam ieri că ce poate fi mai rău decât o pandemie. O pandemie şi un dezastru natural. Credeţi-mă, suntem complet nepregătiţi şi de aceea mesajul nostru este consider eu binevenit", a declarat Nicoleta Radu.De asemenea, ea a spus că se are în vedere analiza introducerii unui nou risc pentru a creşte gradul de cuprindere, acesta fiind riscul de furtună. Compania lucrează la studiul de impact pe care introducerea unui asemenea risc l-ar putea avea."Probabil că un eveniment de o frecvenţă mai ridicată, cum este furtuna, o să mănânce din fondurile proprii ale companiei şi atunci va trebui să fim destul de atenţi să monitorizăm împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară care va fi impactul acestui risc asupra companiei. Pentru că compania noastră are acum o situaţie foarte bună şi nu ne-am dori ca din cauza utilizării banilor frecvent să pierdem toată stabilitatea pe care am acumulat-o", a spus Nicoleta Radu.Ea a menţionat că acest tip de risc nu este uşor de modelat. Întrebată dacă am putea vedea o creştere a preţului poliţei de asigurări, Nicoleta Radu a spus că pentru moment nu vor exista majorări, dar că în măsura în care impactul asupra fondurilor companiei va fi mare, se va analiza şi mărirea primei de asigurare. Aceasta ar putea avea loc după cel puţin un an de zile de la intrarea în vigoare a Legii privind asigurarea obligatorii a locuinţei şi o primă analiză a impactului. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)