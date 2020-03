Mureş: Tânăr de 20 de ani, care s-a întors de la Milano, internat la Secţia de Boli Infecţioase

14:30

Preşedintele PPMT, Csomortányi István, a declarat marţi, pentru AGERPRES, că toate evenimentele preconizate a se organiza pe 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, la Oradea şi în ţară vor fi anulate pentru împiedicarea răspândirii noului coronavirus."Azi (marţi n.r.) am luat decizia să anulăm toate evenimentele care erau în curs de organziare pentru a marca ziua de 15 martie. Nici evenimente în spaţiu închis şi nici evenimente în spaţiu deschis nu vom organiza. Recomandăm membrilor comunităţii să plece ori individual ori în grupuri mai mici la monumentele unde de obicei obişnuim să sărbătorim şi să evităm grupările mai mari. În programul nostru, la Oradea am fi avut ca şi oaspete de onoare europarlamentarul Deutsch Tamás, din partea FIDESZ, dar bineînţeles că nici el nu va veni. Am anulat mai multe evenimente în secuime şi ne-a cam atins destul de grav", a precizat liderul PPMT.În contextul măsurilor impuse de autorităţi, pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, UDMR a decis, luni, să anuleze evenimentele pe care le-a pregătit pentru ziua de 15 martie."Având în vedere noile măsuri de prevenţie impuse de autorităţi şi situaţia de risc pentru sănătatea publică, UDMR nu va organiza în acest an evenimentele publice de comemorare a Revoluţiei Paşoptiste. UDMR consideră că cel mai important este ca oamenii să fie în siguranţă, sănătatea lor să nu fie în pericol", se arată într-un comunicat al UDMR remis AGERPRES. AGERPRES/(A, AS - autor: Eugenia Paşca, editor: Oana Popescu, editor online: Anda Badea)