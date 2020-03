Boban Nikolov, un internațional crescut la Academia Hagi, cere amânarea barajului pentru EURO 2020: „Fără spectatori e degeaba"

20:30

În urma comentariului publicat de Dan Udrea, jurnalist al Gazetei Sporturilor, "Când incompetenții din FRF se cred competenți!", Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, a ținut să aibă un punct de vedere."În cei șase ani pe care i-am petrecut la Federație m-am ghidat după un principiu. Dacă echipa din care am făcut parte a fost meritorie, înseamnă că și eu am avut merite. Dacă echipa a fost incompetentă, înseamnă că și eu am fost incompetent. ...