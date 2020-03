Bianca Drăgușanu, mărturisiri copleșitoare după ce Alex Bodi a făcut primele declarații despre divorțul lor

15:40

Subiectul momentului este divorțul dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Se pare că povestea dintre cei doi a ajuns la final și nu la unul fericit. Astăzi, au mers la notar pentru a pune capăt căsniciei lor. Se pare că, Alex Bodi a fost cel care a făcut primul pas, acesta a inițiat procedura de […] The post EXCLUSIV| Primele declarații ale lui Cătălin Botezatu despre divorțul Biancăi Drăgușanu: „E mai bine așa” appeared first on Cancan.ro.