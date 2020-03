Românii trebuie să știe asta! Ce se întâmplă cu contractul de muncă în perioada carantinei de coronavirus: îți poți pierde serviciul?

16:10

Situația pare să se înrăutățească în privința gestionării problemei coronavirusului. Deși s-a impus carantina în unitățile medicale, sunt spitale județene care nu o pot pune în practică în totalitate, pentru că pacienții au nevoie să primească de la apropiați medicamente sau materiale sanitare. În plus, prețurile au explodat în sistemul public de achiziții.