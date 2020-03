Se conturează divorțul vedetei din serialul ”Vlad” de la PRO TV! A șters fotografiile cu soțul și…

18:10

Un medic de la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" a obținut declarații în exclusivitate în legătură cu resursele de care el și colegii săi dispun în fața virusului mortal din China. Mărturiile specialistului sunt îngrijorătoare și, potrivit celor mai noi informații, în întreaga […] Un medic de la "Matei Balș", mărturii îngrijorătoare despre coronavirus: "Nu avem cu ce să ajutăm pacienții"