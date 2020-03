HOROSCOP 11 MARTIE. Balanțele au parte de noroc, Vărsătorii își îndeplinesc obiectivele

00:40

CALENDAR ORTODOX 11 MARTIE. Sfantul Sofronie s-a nascut la Damasc, in Siria de astazi, in jurul anului 550. In anul 570, calatorind prin Palestina pentru a se inchina la Locurile Sfinte, intra in Manastirea Sfantului Teodosie cel Mare, situata in apropierea Ierusalimului, ca ucenic al monahului Ioan Moshu.