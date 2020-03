Coronavirus: Biden şi Sanders şi-au anulat reuniuni electorale; campania perturbată

20:20

Singura şcoală smart din mediul rural din România, unde, dincolo de soluţiile inteligente implementate, cadrele didactice poartă, din solidaritate cu copiii, uniformă asemănătoare cu cea a elevilor şi în care, în timpul pauzelor, la boxe se difuzează muzică clasică, iar pe holuri sunt inscripţionate o serie de citate motivaţionale, funcţionează în judeţul Alba, în Ciugud, o comună situată în apropierea municipiului Alba Iulia."Cum arată astăzi şcoala, va arăta mâine ţara", un citat de Spiru Haret, este expresia de la care par să fi pornit cei care au avut iniţiativa realizării în Ciugud a unei şcoli smart, o idee care a apărut, practic, doar în urmă cu câteva luni. Foto: (c) Marinela BRUMAR / AGERPRESIniţial, autorităţile aveau în plan doar o reabilitare a clădirii şcolii din centrul de comună, construită înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, însă, după ce constructorul nu a reuşit să dea în folosinţă la termen lucrarea, a apărut, din mers, ideea implementării unor soluţii inteligente."Am început reabilitarea şcolii. În noiembrie 2018, ea trebuia predată la cheie, însă, la termenul respectiv, erau doar 20% lucrări realizate. Am reziliat contractul cu firma respectivă. Am încheiat un altul, cu o altă firmă, apoi, din mers, ne-a venit această idee, de a implementa soluţii inovative", a explicat, marţi, primarul comunei, Gheorghe Damian, cu prilejul deschiderii oficiale a şcolii smart. Foto: (c) Marinela BRUMAR / AGERPRESInvestiţia se ridică, potrivit acestuia, la aproximativ un milion de euro."Pentru noi, este o provocare, este un proiect de suflet. Investiţiile în educaţie, în opinia noastră, niciodată nu ar trebui să fie prea mici, în educaţie trebuie să investim cât mai mult, pentru că produce efecte peste 10, 15, 20 de ani ceea ce facem astăzi în educaţie. Noi vrem să credem că şcoala de la ţară are viitor. (...). Am avut curajul să investim un milion de euro în această şcoală, în aşa fel încât să ne pregătim, cumva, viitorul comunei", a declarat Damian.Primarul a adăugat că a fost recent într-o vizită de lucru în Austria, într-un orăşel de lângă Salzburg, unde statul a investit 11 milioane de euro pentru o şcoală smart, prima din această ţară. "E mai mare decât aceasta, dar am venit, cumva, foarte fericit că, în foarte multe aspecte ale tehnologiei, noi îi batem, suntem mai buni", a spus edilul din Ciugud. Foto: (c) Marinela BRUMAR / AGERPRESLa rândul său, purtătorul de cuvânt al Primăriei, Dan Lungu, un fost jurnalist care, alături de primar, a elaborat acest proiect, a menţionat că şcoala smart s-a realizat practic în doar câteva luni. "În urmă cu şapte luni, ne apucam de acest proiect. (...). Am început o aventură privind învăţământul în zona rurală", a spus Dan Lungu.Acesta crede că "şcoala de la ţară poate fi ca afară", iar cei mici trebuie să vină "cu drag" la cursuri."Am luat modele din multe, multe şcoli, din ţară şi din străinătate pe care le-am aplicat aici. De exemplu, dintr-o comună din Alba, Sîncel, am preluat modelul de after-school", a explicat acesta. El a adăugat că la Ciugud cadrele didactice care sunt la after - school fac voluntariat.Lungu a subliniat că folosirea tehnologiei în procesul educaţional stimulează învăţarea şi că şcoala trebuie să devină mai atractivă şi să facă saltul spre mileniul trei."Elevii de azi vor lucra în domenii în care tehnologia este prezentă la fiecare pas. O şcoală smart este mai prietenoasă cu copiii", a apreciat acesta.Dacă la începutul anului şcolar la Ciugud erau înscrişi 112 copii, fără a fi toate clasele complete, la ora actuală aici învaţă 135 de elevi, din care unii veniţi din alte localităţi. Foto: (c) Marinela BRUMAR / AGERPRES"Am pornit de la 112 copii. Nu erau toate clasele complete. Acum, aproape toate clasele sunt complete şi avem 135 de copii", a menţionat Dan Lungu.La rândul său, primarul a subliniat că acum sunt copii care fac naveta de la oraş, respectiv din Alba Iulia, sau din alte comune, pentru a învăţa la Ciugud. "Ţinta noastră este să nu depăşim 20 de copii la clasă, pentru a avea un act educaţional de calitate. Prioritate vor avea copiii din Ciugud", a punctat edilul.Şi pentru că transportul elevilor este asigurat, şcoala smart este frecventată acum de copiii din toate satele comunei. "Era învăţământ simultan în aproape toate satele. Au fost comasate toate şcolile din comună, iar copiii vin cu microbuzul şcolar în centrul de comună. Transportul este gratuit şi au însoţitor", a explicat Gheorghe Damian.Directorul şcolii, Teodora Simion, a povestit şi ea cum anul trecut a apărut ideea de "smart school"."Acest proiect presupunea abordarea cu totul şi cu totul altfel a actului didactic, presupunea introducerea diverselor instrumente digitale. (...). Părinţii au înţeles că e în beneficiul copiilor şi au fost de acord (să fie comasate şcolile în centrul de comună - n.red.). În vara anului trecut, am mers efectiv din poartă în poartă, am vorbit cu părinţii ai căror copii erau la şcoală în Alba Iulia, le-am explicat ce vrem să facem. (...). Din septembrie 2019, spre şcoala noastră s-au reîntors peste 20 de copii. Părinţii au prins încredere în ceea ce se întâmplă aici. Noi avem posibilitatea de a-i obişnui pe copii cu tot ceea ce înseamnă tehnologia secolului 21", a afirmat directorul şcolii din Ciugud.De exemplu, aici funcţionează un laborator de realitate virtuală, primul pus în practică într-o şcoală dim sistemul public din România, pe o tehnologie inventată acum trei ani. Foto: (c) Marinela BRUMAR / AGERPRESŞcoala este dotată cu table interactive, tablete şi softuri educaţionale. De asemenea, în şcoală a fost realizată o platformă on-line care conţine catalogul electronic şi care, de asemenea, permite încărcarea şi descărcarea unor materiale educaţionale sau interacţiunea on-line profesor - părinte.Elevii beneficiază astfel de mijloace inteligente educaţionale, iar o soluţie inovatoare este oferită copiilor care, din motive medicale, lipsesc de la cursuri, aceştia putând să asiste la ore conectându-se de acasă la un sistem audio-video cu un user şi o parolă.De asemenea, elevii au tablete pe care sunt încărcate în formă digitală toate manualele şi cărţile de care au nevoie în procesul educaţional.Elev în clasa a VI-a, Andrei crede că este "foarte tare'' să înveţi într-o astfel de şcoală şi că sunt "mult mai multe avantaje" decât într-una obişnuită."Şi stilul de învăţat este mult mai performant decât în alte şcoli. Acum avem un stil mai nou decât în anii trecuţi. E mult mai uşor să reţii materia", a spus Andrei, care este încântat de tehnologia pe care o foloseşte la şcoală.Un alt elev, Mirel, ales nu demult primarul copiilor din Ciugud, este de părere că şcoala din satul său este "mult mai bună" decât cele de la oraş. "Sunt mândru că sunt elev în această şcoală", a afirmat copilul.Profesoara Mihaela Drăghici a explicat cum fiecare elev are un cont în platforma scoala365, lucru care îi permite să comunice cu copiii aflaţi acasă, care o pot astfel vedea şi auzi."Toate lucrurile pe care le fac la sală cu elevii, mi le salvez în google drive, în contul meu, şi le trimit ulterior elevilor. De exemplu, o lecţie la limba engleză, salvată în pdf, am lucrat-o pe tabla inteligentă şi apoi am trimis elevilor documentul. Această platformă ne permite să comunicăm. Pot să-mi creez grupul de lucru. Elevii mă pot vedea şi auzi, ne putem trimite mesaje", a spus cadrul didactic.La fel ca elevele sale, profesoara vine la serviciu îmbrăcată în sarafan, asemănătoare uniformei purtate de fetele din şcoală. De menţionat că toţi elevii, inclusiv cei din ciclul gimnazial, poartă uniformă."Am luat decizia de a folosi uniforma şcolară. A fost o decizie pe care am luat-o democratic, am implicat şi primarul copiilor, şi consilierii locali ai copiilor, care au făcut un sondaj în rândul elevilor. Am decis să adoptăm o uniformă şcolară astfel încât să avem o oarecare etichetă: băieţii poartă cravată şi vestuţe, iar fetele un sarafan. În acelaşi timp, am încercat să eliminăm anumite diferenţe sociale care ar putea exista între copii. Ne-a bucurat faptul că dascălii au solicitat şi ei, solidari cu copiii, să poarte o uniformă şcolară la cursuri. Avem doamne profesoare care şi-au făcut o uniformă similară cu cea a fetiţelor. Credem că este o măsură corectă", a explicat Dan Lungu.Fiindcă numărul populaţiei din Ciugud, o comună care a atras zeci de milioane de euro fonduri nerambursabile, este în creştere, implicit şi cel al copiilor, autorităţile au în plan construirea unui alte şcoli."Noi avem o nouă viziune pentru noua şcoală. Suntem convinşi că, în trei-patru ani, această şcoală va fi neîncăpătoare pentru numărul de copii. Va fi construită în noul centru civic pe care îl gândim, pe cele 15 hectare între Ciugud şi Şeuşa. Ea se va construi în 5-10 ani. Ne propunem ca în maximum 10 ani să avem noua şcoală construită", a spus primarul Damian.Comuna Ciugud este un promotor activ al modernizării administraţiei publice locale, lansând în 2019 conceptul "Smart Village" ca soluţie de digitalizare a serviciilor publice şi de dezvoltare a satului românesc. Ciugud mai este cunoscută ca şi comuna din România care a atras cele mai multe fonduri europene. AGERPRES / (A, AS - autor: Marinela Brumar, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)