Bărbați vs. copii » Derby-ul CFR - FCSB propune 5 dueluri extrem de dezechilibrate

Simona Halep (2 WTA, 28 de ani) a vorbit despre planurile sale și își propune să câștige un Grand Slam pe o suprațafă dură. Câștigătoare la Roland Garros (zgură) și Wimbledon (iarbă), Simona Halep spune că vrea să triumfe și pe hard, la Australian Open sau la US Open. „Mi-aș dori tare mult să câștig pe hard! La US Open am avut o singură semifinală. Nu pot să zic că mă avantajează condițiile din America pentru că este o atmosferă mai gălăgioasă. ...