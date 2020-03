Cum a reușit Diana Maftei, o polițistă din Iași, să salveze de la moarte un adolescent care dorise să se sinucidă

19:00

O tânără a transmis un mesaj cutremurător, după ce tatălui ei i s-a făcut, brusc, rău, a fost dus la spital, iar la scurt timp a murit. Femeia trage un semnal de alarmă în privința pericolului dat de coronavirus. Mesajul postat de italiancă pe rețelele de socializare a devenit viral. „Nu aș fi vrut să […]